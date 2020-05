Miljøet rundt det som var Nest-Sotra og no er Øygarden FK, er ikkje så stort. Eit knippe personar har vore svært sentrale i at ein miniklubb frå Ågotnes har klart å spela 1.-divisjonsfotball. Og få er viktigare enn Mikal Sekkingstad, æresmedlemmen og eldsjela som har vore med på å bera A-laget i kulissane.

No fortvilar Sekkingstad over at Arve Haukeland har trekt seg frå stillinga si som sportssjef etter ei konflikt, og operasjon overtaling er i gang.