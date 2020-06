Onsdag sprakk nyheten om at TIL over tid har jobbet med å få Fitim Azemi tilbake. Spissen hadde et suksessfullt opphold i Tromsø på lån og scoret fem mål på 12 kamper. Etter sesongen skrev han kontrakt med Stabæk ut 2022-sesongen. Men TIL har likevel ikke gitt opp å få Azemi tilbake, fortrinnsvis på lån.

– Jeg hørte dette og så det var skrevet litt om dette i på onsdag, men jeg har ikke gjort meg opp noen særlig mening om det ennå, er det første Azemi idet iTromsø ringer ham.