– Alle som kjøper sesongkort for neste år, får denne kampen gratis. Hvis ikke er det 200 kroner for voksen og 50 kroner for barn, sier administrativ leder Christopher MacConnacher i Start til Fædrelandsvennen.

Det er hektiske dager også på administrasjonssiden i Start, som jobber med å gjøre alt klart til Lillestrøm kommer på besøk til første kvalikkamp lørdag kveld.