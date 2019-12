Nå starter jobben med å gjenreise Rosenborg: – Vi skal ta tilbake hegemoniet i norsk fotball

LERKENDAL: – I Rosenborg skal man slåss på tre fronter. Serie, cup og Europa. Det har vi muligheten til neste år. I år hadde vi tre målsetninger. Seriegull, cupgull og kvalifisering til gruppespill i Europa. Vi treffer på en av dem og bommer på to. Da må vi ta et felles revansjeløft og vise at vi klarer å treffe på flere målsetninger neste år.

Slik oppsummerer RBK-sjef Eirik Horneland den turbulente 2019-sesongen for Adresseavisen. Etter at han tok over Rosenborg i januar har det til tider stormet heftig rundt klubben.