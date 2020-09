Messis far på plass i Barcelona. Uttalelsene hans betrygger ikke fansen.

Det koker i Barcelona etter Lionel Messis sjokkbeskjed. Nå er faren og agenten Jorge Messi i byen for å avklare sønnens fremtid.

Jorge Messi ble raskt omringet av folk på flyplassen i Barcelona onsdag morgen. Nacho Doce, Reuters

2. sep. 2020 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge spanske medier er det ventet at Jorge Messi i løpet av onsdagen skal møte klubbpresident Josep Maria Bartomeu. Lionel Messi har gjort det klart at han vil forlate Barcelona etter 19 år i klubben.

Ønsket har sendt et allerede såret Barcelona inn i en enda dypere krise.

Jorge Messi ble kjapt omringet av journalister og fotografer på flyplassen etter å ha reist i privatjet fra Argentina.

– Jeg vet ingenting, folkens, sa Lionel Messis far og agent i blitzregnet.

Etterpå ga han et kort intervju til avisen Deportes Cuatro. Der sa Jorge Messi at det ser vanskelig ut for sønnen å fortsette karrieren i Barcelona.

– Vanskelig å bli? spurte reporteren.

– Ja, lød svaret fra agentpappaen.

Splid om kontrakten

Det var 25. august at Messi ga Barcelona offisielt beskjed om at han vil bort. De siste dagene har ikke spilleren, som mange anser som verdens beste, vært å se på treningsfeltet. Han dukket heller ikke opp da troppen ble testet for koronaviruset søndag.

33-åringen har en kontrakt med Barcelona som i utgangspunktet varer til 30. juni 2021. Men han har meddelt klubben at han vil benytte seg av en klausul i avtalen som sier at han kan avslutte den vederlagsfritt. Her ligger kjernen i det som kan bli et realt juridisk drama.

Fristen for å utløse klausulen var egentlig 10. juni, men Messi mener at den fortsatt ikke er utløpt fordi sesongen på grunn av koronapandemien ble avsluttet i august og ikke i mai.

Lionel Messi har vunnet en rekke titler i Barcelona, men nå vil han bort fra klubben han har tilbrakt hele sitt liv som seniorspiller. Manu Fernandez, Reuters

Avviser City-forhandlinger

Barcelona står fast på at fristen har løpt ut og at utkjøpssummen for Messi lyder på 700 millioner euro. Manchester City blir ansett for å stå fremst i køen av klubber som ønsker å sikre seg Messi.

En overgang til City vil bety en gjenforening med trener Pep Guardiola. Messi vant blant annet to Champions League-titler under spanjolens ledelse mellom 2008 og 2012. Messis far hevder at det ikke har foregått noen forhandlinger med den engelske storklubben.

– Jeg vet ikke, det finnes ikke noe der. Jeg har ikke snakket med Pep. Ikke med noen.

– Hvordan ser du på fremtiden i Barcelona?

– Vanskelig, vanskelig.

Kan få saftige bøter

Nylig ga La Liga full støtte til Barcelona i kontraktsstriden. Den spanske ligaledelsen mener Messis avtale fortsatt gjelder og at den inneholder «oppsigelsesklausul» dersom spilleren ensidig vil si opp arbeidsforholdet.

La Liga har også gjort det klart at det er uaktuelt å godkjenne en Messi-overgang dersom ikke klausulen er betalt.

Barcelona sto tomhendt igjen etter 2019/20-sesongen. Katalanerne måtte til slutt gi tapt for Real Madrid i La Liga, ble knust 2–8 av Bayern München i Champions League-kvartfinalen og røk også ut i den spanske cupen før semifinalene.

Skulle fraværet fra Barcelonas treninger fortsette, risikerer Messi å bli straffet økonomisk. Spanske aviser, deriblant Diario Sport, har de siste dagene vist til La Ligas regelverk, der det står at fravær fra arbeid uten gyldig grunn anses som et «grovt brudd».

Er en spiller borte fra tre eller flere treninger, øker alvorlighetsgraden. Da får Barcelona anledning til å nekte Messi lønn i 11 til 30 dager. I tillegg kan han få en bot som tilsvarer 25 prosent av månedslønnen.