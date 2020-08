Rekdal tar over HamKam etter krisestarten

Tar over ut sesongen.

Kjetil Rekdal tar over HamKam. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

15. aug. 2020 18:14 Sist oppdatert 10 minutter siden

Kjetil Rekdal blir trener for 1.-divisjonslaget HamKam, bekrefter klubben i en pressemelding lørdag. Han har kontrakt ut denne sesongen.

HamKam har hatt en elendig start på sesongen, har ikke vunnet og står med kun tre poeng på sine ni første kamper. Geir Frigård har ledet laget de to siste kampene. Han blir med videre, som Rekdals assistenttrener.

Naturlig utfordring

– Dette var en utfordring som var naturlig for meg å ta da henvendelsen kom. Jeg bor rett i nærheten og har en sønn i klubben fra før, og jeg synes det er ille å se tradisjonsklubben HamKam slite som de gjør i år. Jeg sa ja til jobben hvor målet naturligvis er å få HamKam tilbake på rett kjøl. Jeg er på trening allerede i morgen, med match mot Grorud hjemme mandag som første virkelige test, sier Kjetil Rekdal i pressemeldingen.

Klubbens daglige leder John Anders Rise følgende:

«Vi har hatt en ekstremt krevende sesongstart og har erkjent at vi har behov for å styrke trenerteamet. Derfor er vi veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Kjetil. Vi mener han er rett mann til å lede spillergruppa og trenerteamet oppover både på tabellen og fotballmessig. Vi vet at Kjetil trives aller best under press og mener han er perfekt for jobben i HamKam akkurat nå».

Bred erfaring

Kjetil Rekdal har trent flere klubber på toppnivå i Norge og utlandet. I 2005 tok han gull med Vålerenga. Han har også trent Start og Aalesund i Norge, i tillegg Kaiserslautern og Lierse.

Kjetil Rekdal måtte gå som trener i Start etter en personalsak mot ham i fjor vår.

Siden ble det stor oppstandelse i flere dager, med pressemeldinger fram og tilbake før det hele toppet seg med at Rekdal møtte opp for å lede Start i en kamp mot Aalesund - mot klubbens vilje.

Den siste tiden har 51-åringen vært tilknyttet Eurosport som fotballekspert.