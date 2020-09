Ser mørkt ut for gjenåpning av breddefotballen: Jobber med egen nødløsning for de lokale klubbene

Jo Are Vik i Troms Fotballkrets sier at de ser på muligheten til å utvide vinterserien om ikke breddefotballen kommer i gang.

Åpning for breddeidretten lar vente på seg på grunn smittesituasjonen i landet, der regjeringen sist fredag uttalte at det ikke vil skje en ny vurdering for åpning før i midten av september. De har blant annet uttrykt bekymring for lengre reiser i forbindelse med kamper.

Jo Are Vik i Troms Fotballkrets sier at han fremdeles har håp for oppstart av breddefotballen.