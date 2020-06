Kritisert Manchester United-angriper herjet og scoret et etterlengtet hat trick

Anthony Martial ble banens gigant da Manchester United kjørte over Sheffield United.

Anthony Martial (høyre) med lagkameratene etter å ha scoret ett av sine tre mål mot Sheffield United. Michael Regan / Pool / AP

24. juni 2020 20:53 Sist oppdatert nå nettopp

Manchester United – Sheffield United 3–0

Ole Gunnar Solskjær gikk offensivt til verks fra start på Old Trafford da han parret Paul Pogba og Bruno Fernandes på midten. Pogba kom inn og gjorde en god figur som innbytter forrige kamp, men hadde ikke vært i startelleveren siden 30. september.

Angrepsrekken var også fryktinngytende, og Solskjær kunne gni seg i hendene da Marcus Rashford og Anthony Martial kombinerte og sørget for 1–0 etter bare sju minutter.

Sander Berge startet på benken etter å ha spilt flere kamper på rad i det hektiske kampprogrammet, og fikk se at Martial ikke var ferdigscoret. Franskmannen økte til 2–0 rett før pause.

Martial har fått kritikk for å ikke score nok mål, men onsdag var han enestående. Med et kvarter igjen chippet han inn hat tricket. Det var hans første hat trick i den røde drakten, og det første rene hat tricket Manchester United har produsert siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013.

Anthony Martial ble tremålsscorer på Old Trafford. Michael Regan / Pool / Reuters

Drømmestart

Manchester United fikk definitivt starten de håpet på i solsteiken, da de scoret kveldens første mål etter bare sju minutter.

Etter et innkast som havnet hos Marcus Rashford innenfor 16-meteren, tittet engelskmannen foran mål. Der var Anthony Martial, og da Rashford klinte ballen inn mot fem meter, så skled Martial den i nettet.

Samme duo kombinerte fem minutter senere på en kontring etter at hjemmelaget sendte mange mann i angrep, men Martial valgte å ikke skyte alene med keeper. I stedet la han ut til Rashford, som ikke klarte å stokke beina og endte opp med å styre den utenfor. Ole Gunnar Solskjær så ikke veldig fornøyd ut på benken, og så ut til å mene at franskmannen burde skutt selv.

Pogba meldte seg etter 19 minutter da han kombinerte fint med Rashford. Pogba la en følsom chipp som Rashford prøvde å smelle direkte i mål fra rett innenfor 16-meteren, men engelskmannen skjøt i stedet hull i lufta.

Ole Gunnar Solskjær (venstre) gir instruksjoner til Marcus Rashford. Michael Steele / Pool / Reuters

Gjorde pausepraten lettere

Etter at Sheffield United jobbet seg litt igjen i kampen og skapte noen nesten-sjanser, var det i stedet Manchester United som fikk scoring nummer to kun få minutter før pause. Aaron Wan-Bissaka satte fart på sin høyreside, og innlegget langs bakken havnet hos Martial. Franskmannen var kontant da han bredsidet ballen i nettet.

Ole Gunnar Solskjær kunne ta pausepraten med en grei ledelse.

Sander Berge var Chris Wilders taktiske trekk etter pause, men nordmannen fikk en vanskelig oppgave med å holde hjemmelaget på avstand.

Mason Greenwood var nære å legge på til 3–0 ti minutter ut i andre omgang da han etter noen kvikke finter tok seg inn i 16-meteren. Skuddet gikk heldigvis for Berge og co. via Martial, slik at det snek seg så vidt utenfor stolpen.

Sander Berge (bak) i duell med Paul Pogba. Michael Regan / Pool / Reuters

Lekte seg

Men dette var Martials kveld. Etter 74 minutter var det igjen Rashford som hadde den målgivende pasningen. Veggspillet satte Martial helt alene gjennom, og alene med keeper Simon Moore chippet Martial ballen lekkert til 3–0.

Martial, Rashford og Pogba ble byttet ut like etter, og fikk fra tribunen se lagkameratene trygge nye tre poeng.

Ole Gunnar Solskjærs menn er nummer fem på tabellen. To poeng skiller til Chelsea på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill. London-laget har en tøff oppgave når de møter Manchester City torsdag.

Det er et rotterace om Europa-plassene, og Wolverhampton har like mange poeng som Manchester United etter sin 1–0-seier mot Bournemouth onsdag. Leicester innehar tredjeplassen, fire poeng foran Chelsea. De spilte uavgjort mot Brighton tirsdag.

Sander Berges Sheffield faller til åttendeplass.