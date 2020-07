Norsk stortalent klar for portugisisk klubb

David Nielsens sønn Noah Jean Holm er klar for den portugisiske klubben Vitoria de Guimaraes.

Noah Jean Holm, som akkurat her ser ut som Diego Maradona, er klar for spill i Portugal. Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

8. juli 2020 13:37 Sist oppdatert nå nettopp

Holm har skrevet under på en fireårsavtale med klubben som ligger på 7.-plass i toppdivisjonen i Portugal. Han kommer fra spill på Leipzig sitt U19-lag.

Den portugisiske klubben bekrefter selv at Holm kommer gratis til klubben og at han har en utkjøpsklausul på 50 millioner euro.

Som 15-åring i 2016 ble Holm tidenes yngste Strømsgodset-spiller med proffkontrakt. Han kom til Drammen da faren David Nielsen ble assistenttrener under Ronny Deila. Nielsen er nå trener i danske Aarhus.

David Nielsen er faren til Noah Jean Holm. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Året etter gikk han fra Strømsgodset til RB Leipzig. Der ble det spill på klubbens U17- og U19-lag. Han fikk aldri debuten for A-laget.

Sist sesong ble det sju mål og fire målgivende pasninger på 18 kamper i Bundesligas U19-liga. I tillegg scoret Holm tre mål på seks mesterligakamper for Leipzig U19.

Holm har spilt 39 aldersbestemte landskamper. Han imponerte stort for G18-landslaget i 2019 med sju mål på elleve kamper, deriblant med to mål i 2-1-seieren over Tyskland i november.