Debutant scoret perlemål til ingen nytte: Tap i serieåpningen for Jerv

I sin første offisielle kamp på norsk jord presenterte Diego Campos seg med et nydelig mål på KFUM-Arena. Det hjalp likevel lite for Jerv mot KFUM, som snudde oppgjøret og vant 2-1.

Jerv-trener Arne Sandstø måtte se poengene glippe i Oslo. Terje Pedersen

KFUM - Jerv 2–1

Mot spillets gang, etter stolpeskudd og store muligheter for KFUM de første 25 minuttene, tok Jerv ledelsen etter halvtimen. Etter litt klabb og bab havnet ballen i beina på Campos, som hamret til med høyrefoten fra 17 meter. Ballen gikk via stolpen og i mål til 1-0 til gjestene.

Costaricaneren har 38 kamper for amerikanske Chicago Fire, der 33 av disse har kommet i MLS. Derfor kom det som en overraskelse på svært mange da han ble klar for de gulkledde på nivå to i Norge i slutten av februar.

Diego Campos (til venstre) scoret for Jerv fredag. Her fra en treningskamp mot Lillestrøm tidligere i sommer. Terje Pedersen

Lagene var like langt etter timen. Jerv-forsvaret sov da Fredrik Kristensen Dahl slo inn fra venstre, og fra fire meter pirket David Tavakoli inn utligningen.

KFUM tok helt over etter utligningen og hadde flere store muligheter til å ta ledelsen. Etter 70 minutter holdt Tavakoli å sende hjemmelaget opp i 2-1, men fra kloss hold gikk skuddet i stolpen. På returen ble forsøket fra Fisnik Kastrati stoppet på strek av Bjørnar Hove.

Jerv hadde nok med å forsvare seg i hele den andre omgangen og slet i det hele tatt med å komme seg over midtbanen de siste 25 minuttene. Det var fortjent at Olav Øby satte inn 2-1 etter 89 minutter. Det ble også sluttresultatet.

