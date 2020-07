Premier League direkte: Drømmestart for Liverpool - så slo Brighton tilbake

Alexander Arnold svinger et fint innlegg inn i boksen. Firmino får hodet på den, men forlenger den bare mot Oxlade-Chamberlain. Han får ikke tatt ned ballen, men nære for Liverpool igjen.

Ny god sjanse for Brighton. Trossard kommer til linja, og Keita blir såpass usikker at han lar ballen gå forbi ham. Maupay får dermed til en slags avslutning fra fem meter, men rett på Alisson og ut til et hjørnespark.

20′ DEL