Stabæk-nedtur i Jönssons comeback: Var ballen over streken?

Stabæk-Tromsø 0–1

Det ble et vilt drama på tampen av bunnoppgjøret på Nadderud stadion. Ti minutter etter at Robert Taylor hadde gikk Tromsø ledelsen fra straffemerket, fikk synderen Kassi selv sjansen fra elleve meter.

Midtbanemannen klinket ballen opp i tverrliggeren, ned på streken og ut på banen til Tromsø-klarering. Ut fra TV-bildene kunne det se ut til at ballen var over mållinjen, men det mente ikke Svein Oddvar Moen og hans dommerteam.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

På tampen fikk den sterke Stabæk-spissen Franck Boli to gode sjanser, men uten å lykkes. Dermed tapte Stabæk sin fjerde strake ligakamp, og den ferske treneren Jan Jönsson, som hadde stor suksess og ledet bæringene til seriegull i 2008, står overfor en tøff oppgave framover.

Med sju poeng på ni kamper ligger Stabæk sist i Eliteserien. Tromsø klatret opp til 14.-plass med ti poeng, men har – i likhet med de fleste lagene på tabellen – spilt to kamper flere enn Jönssons lag.

Tamt

Stabæk trøbler med skader, og Jönsson lot dansken Nikolaj Kirk og tenåringen Oscar Aga starte for første gang i serien. Sistnevnte har scoret mange mål i NM, men fikk ikke til all verden mandag.

Så var det også Tromsø som så friskest ut fra start og skapte kampens første brukbare sjanse. Etter 23 minutter slo Magnus Andersen flatt inn til Daniel Berntsen i god posisjon, men sistnevnte fikk ikke stokket beina foran Stabæk-målet.

TIL hadde mye ball i første omgang, men uten å skape all verden. Stabæk opptrådte mer slurvete og kunne være hakket mer fornøyd med 0-0 til pause enn motstanderen.

Straffet

Etter hvilen åpnet hjemmelaget mer aggressivt, men det ga ikke umiddelbart utslag i store sjanser. For Tromsø skjøt kaptein Simen Wangberg over fra god posisjon like etter pause, mens Stabæk-keeper Marcus Sandberg var borte ved stolpen og avverget et skummelt skudd fra Lasse Nilsen etter 64 minutter.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det så for øvrig ikke ut til at noen av de to bunnlagene ønsket å risikere for mye bakover, noe som også gjorde sitt til at svært få sjanser ble skapt.

Det hele snudde da Kassi klønet det til og felte Lasse Nilsen egen 16-meterstrek i det 75. minuttet. Taylor ekspederte straffesparket kontant i mål og sikret tre særdeles viktige bortepoeng for TIL.

«Gutan» har nå vunnet de to siste eliteseriekampene etter å ha tapt fem strake. Neste kamp går hjemme mot formsterke Rosenborg.

Stabæk skal på sin side spille en tøff bortekamp mot Kristiansund neste helg.