Gullfavoritten frykter spesielt Vålerengas kaptein før VM-finalen

LYON: Selvtillit var ingen mangelvare på den amerikanske pressekonferansen dagen før den store VM-finalen.

– Jeg er som en unge i godteributikken, sa mesterskapets største profil, Megan Rapinoe om det å være ett av de to siste lagene i turneringen.

USA skal nå gjøre det som kun Tyskland har klart før dem, nemlig å forsvare en VM-tittel.

– Jeg føler alltid at vi kan vinne, svarte 33-åringen da hun ble spurt om det var et bestemt tidspunkt underveis i turneringen at hun innså at USA kunne gå helt til finalen.

Amerikanerne kan ta sitt fjerde gull i det åttende verdensmesterskapet. Siste hinder som må forseres er Nederland. De oransje vant EM på hjemmebane for to år siden. Nå har de spilt seg til sin første VM-finale.

EMMANUEL FOUDROT / REUTERS

Den største trusselen

USAs trener, Jill Ellis vet at en av de største truslene er en høyrefot som til daglig trener øst i den norske hovedstaden.

Ingen har flere målgivende pasninger enn Sherida Spitse så langt i mesterskapet. Fire ganger har Vålerenga-kapteinen vært nest sist på ballen.

– Du må ha vært på kampmøtet vårt, svarte Ellis da hun fikk spørsmål om hvor viktig det blir å ta Spitse ut av kampen.

Bernadett Szabo, Reuters

Det er spesielt på dødballer at midtbanespilleren har vist seg å være dødelig.

– Hun er en veldig stor trussel. Vi kan ikke gjøre unødvendige taklinger eller gi bort billige frispark. Vi er nødt til å håndtere det, sa Ellis.

Hun roste samtidig laget sitt å ha blitt mye bedre på defensive dødballer.

– Vi har gjort store fremskritt og alle vet hvilke oppgaver de har, sier Ellis.

Hun mener at VM-kamper mot Sverige, Frankrike og England har forberedt laget på utfordringene de vil møte på dødballer i finalen, og setter Nederland på nivå med tre europeiske kollegene på det området.

Tore Meek / NTB scanpix

Plutselig hylles hun

På den nederlandske pressekonferansen noen timer senere, ble Spitse konfrontert med at hun tidligere i turneringen fikk kritikk for prestasjonene. Nå blir hun av motstanderen trukket frem som en av de største truslene.

– Det er slik fotballen er. Noen ganger er du stjernen, andre ganger blir du kritisert. Jeg er klar for å ta både straffer eller dødballer. Det er selvsagt viktig, og det er en styrke vi har i spillet vårt, sier Spitse.

Fakta: Sherida Spitse Født: 29.5.1990 i Sneek, Nederland Klubber: Heerenveen, Twente, LSK Kvinner, Vålerenga Landskamper/-mål: 168/30 Meritter: Seriemester i Nederland to ganger. Norsk seriemester tre ganger. Norsk cupmester tre ganger. Europamester med Nederland.

Hun var med på den store oppturen på hjemmebane for to år siden.

– Vi er virkelig stolte over at vi har gjort det så bra. Vi er europamestere, og nå vil vi ha mer. Det er fantastisk at vi er i finalen på det høyeste nivået i kvinnefotballen. Du spiller finaler for å vinne, sier Vålerenga-spilleren om muligheten for en ny triumf.

Det nederlandske laget har en stor skare med supportere som følger dem i Frankrike. Det er en støtte Spitse setter stor pris på.

– Det er folk som tuter utenfor hotellet og roper. Det er så gøy og gir oss en ekstra boost.