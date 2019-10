For 12 ganger vant Ranheim i fjor. Halvparten av de seierne kom etter å ha ligget under, for å så klare å snu kampen og vinne.

Trønderne hadde en egen evne til å slå tilbake etter en kalddusj. Hvis man legger til de gangene Ranheim fikset uavgjort etter å ha ligget under, betyr det 20 poeng «ekstra».