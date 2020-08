Høie med klar beskjed: – Åpner ikke for voksne i breddeidretten

Smittesituasjonen gjør at man ikke åpner for kamper og konkurranser for voksne i breddeidretten fra 1. september.

Helseminister Bent Høie skuffet nok mange breddeidrettsutøvere da han holdt pressekonferanse fredag. Lise Åserud / NTB scanpix

7. aug. 2020 14:15 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det bekrefter helseminister Bent Høie (H) under fredagens pressekonferanse.

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Det gjør den ikke, sier Høie.

– Vi er nødt til å bremse for å beholde kontrollen. Det betyr at vi beholder grensen på 200 personer på arrangementer, ikke 500 personer fra 1. september. Vi åpner ikke for kamper og konkurranser i breddeidretten for voksne fra 1. september, utdyper han.

– Vet mange kommer til å bli skuffet og sinte

Det lempes heller ikke på kravet om minst én meters avstand i kino- og konferansesaler.

– Jeg vet at mange i kultur-, idrett- og næringsliv har ventet og håpet på dette. Jeg vet at mange kommer til å bli skuffet og sinte. Det forstår jeg godt, men vi kan ikke ta sjansen på å miste kontrollen, sier Høie.

Kontakttrening første mål for NFF

Norges Fotballforbund (NFF) skal i et møte med regjeringen mandag diskutere åpningen av breddefotballen for de over 20 år. NFF håper at seniorene i bredden kan få tillatelse til å drive kontakttrening.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at det ikke blir kamper for seniorene fra begynnelsen av september. Vi ser frem til å få en mer detaljert begrunnelse og betraktninger på bildet fremover på mandag, sier Alf Hansen, direktør for utvikling i NFF.

Håpet er at møtet kan gi mer forutsigbarhet rundt veien videre. Samtidig understreker han at de har forståelse for at det er regjeringens vurdering av smittesituasjonen som avgjør.

– Klubbene våre vil ha datoer. Mange er opprørt og forstår ikke begrunnelsene, så det er viktig for oss å kunne gi gode svar ut i organisasjonen vår, sier Hansen.

