Brann må på trenerjakt: Disse profilene er ledige på markedet

Her er 25 trenere som kan være aktuelle for Brann.

Mandag kom nyheten om at Brann og Lars Arne Nilsen skiller lag etter over fem år sammen. Selv om ingen av partene ennå har bekreftet dette, får BT opplyst fra en rekke hold at Brann skifter trener.