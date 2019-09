LINZ: – Det kan være Rosenborg har skapt seg et problem her nå. Søderlund har levert bra, og er en spiller Horneland liker såpass godt at det blir helt feil å sette ham på benken nå. Så har du Bjørn Maars Johnsen som er hentet på lån, og som garantert har fått lovnader om spilletid. Hvis ikke tror jeg ikke han hadde kommet. Hvordan løser du da den utfordringen, spør Jesper Mathisen.

TV 2s fotballekspert fulgte Rosenborg fra kommentatorplass i torsdagens tap mot LASK i østerrikske Linz.