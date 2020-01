Sunnmørsposten sender AaFKs treningskamper

Fredag ettermiddag spiller AaFK årets første treningskamp på Color Line stadion mot 2.-divisjonslaget Brattvåg. Det blir den første av sju treningskamper som Sunnmørsposten kommer til å sende.

– Vi ønsker å følge AaFK så tett som mulig fram mot serieåpningen i april og treningskampene vil gi en god pekepinn på hvor det nyopprykkede eliteserielaget står, sier reportasjeredaktør i Sunnmørsposten, Kristin Knudsen, om hvorfor avisa velger å sende treningskampene på smp.no

Etter kampen mot Brattvåg venter en tøff kamp mot Bodø/Glimt ei uke senere, som endte på andreplass i eliteserien i år. I løpet av de tre neste fredagene skal AaFK møte Hødd, Brann og Molde før treningsleiren i Marbella.

Etter at AaFK har vært i Spania, venter nok en tøff treningskamp hjemme mot Rosenborg. Generalprøven før eliteseriecomebacket blir mot Kristiansund BK lørdag 28. mars.

– Vi gleder oss over at AaFK er i eliteserien igjen og ser fram til å følge laget mot det som forhåpentlig blir en god sesong for ålesundslaget, sier Knudsen.

Ny episode av podkasten Sunnmørsball er ute nå. Hør hvordan AaFK har håndtert saken rundt Pape Habib Gueye, og ikke minst hva AaFK ønsker å gjøre i dette overgangsvinduet.

Hør hele episoden her: