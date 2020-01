Bombeangrep mot dommers bil – Ingebrigtsens kamp utsatt

Blant kampene som rammes er lørdagens kamp mellom Doxa Katokopia og APOEL Nikosia, som trenes av Kåre Ingebrigtsen. Toppkampen mellom serietoer Omonia Nikosia og lederlaget Anorthosis søndag er også utsatt. Omonia Nikosia trenes av Henning Berg.

Bomben var plassert på panseret til 33-årige Andreas Konstantinous bil, og den forårsaket store materielle skader da den eksploderte i garasjeanlegget der bilen sto parkert. Det skjedde natt til fredag.

Fotballforbundet har fordømt handlingen som et terrorangrep.

Flere årsaker til streik

Ifølge avisen Cyprus Mail streiker dommerne dels på grunn av bombeattentatet, men også på grunn av uttalelser landets fotballpresident Nikos Anastasiades kom med under en prisutdelingsseremoni torsdag.

Han lovet å «rense opp» i kypriotisk fotball etter stadige mistanker om kampfiksing og beklaget at «noen dommere står i ledtog med korrupte personer».

– Uttalelsene er urettferdige mot dommerne og bidrar til å skjerme de virkelige ansvarlige. Landets myndigheter har ansvaret for å få bukt med korrupsjon i fotballen, og nå krever vi at det gjøres, i stedet for mer prat og flere tomme løfter, heter det i en uttalelse fra dommerforeningen.

Dommerne mener at Anastasiades' uttalelser bidrar til å legitimere voldshandlinger rettet mot dommere.

Mange lignende episoder

Det er ikke første gang en fotballdommer på Kypros rammes på lignende måte. Det siste tiåret har det vært flere enn et dusin tilfeller av bombeattentater eller brannstiftelse mot dommeres eiendom.

Uefa har siden 2011 varslet om 84 mistenkte tilfeller av kampfiksing på Kypros, men ingen av sakene er oppklart. Det er heller ingen av angrepene mot dommere. Kampfiksingsproblemet er aktualisert etter nye bekymringsmeldinger om tre kamper i 2. divisjon og et par cupkamper.