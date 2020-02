iTromsø meldte mandag ettermiddag at Mikael Raimo Johnsen blir Fløyas nye trener, og senere på kvelden møtte han opp i Skarphallen i fullt Fløya-utstyr for å se på sitt nye lag trene for første gang.

Trenervikarene og TIL-legendene Steinar Nilsen og Morten Kræmer ledet økta, men det gjorde de for siste gang. Nå er det den unge treneren, med bakgrunn som trener for TIL-akademiet, som tar over Fløya-roret.