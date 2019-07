I slutten av september 2017 fikk Steinar Pedersen sparken for et Start på opprykksplass i 1. divisjon. Like etter ble det klart at pappa og keepertrener Erik Ruthford Pedersen sluttet i klubben etter 46 år på grunn av måten sønnen ble behandlet.

Etter snaue to år er de på ny samlet i trenergjerningen, men denne gangen på Norac Arena i Arendal.