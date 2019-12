TIL skal være svært nære å bli enige med den hollandske klubben. Gjennom de siste dagene, også i helga, har det blitt forhandlet om en avtale. Etter det iTromsø får opplyst skiller det ikke så mye før at partene skal være enige.

iTromsø blir fortalt at TIL ønsker rundt 5 millioner kroner for Espejord, men at det fortsatt er litt avstand til Heerenveen. Nederlandske medier meldte i forrige uke at klubben som vil kjøpe Espejord, ønsket å ha overgang klar i helga. Det skjedde ikke.