Det melder klubben på sine hjemmesider. Dæhlis overgang fra tyske St. Pauli skjer under et døgn etter at klubben også hentet Kristian Thorstvedt fra Viking.

I tillegg er landslagsprofilen Sander Berge (21) fra før i klubben.

Dæhli har i likhet med Thorstvedt signert en avtale som binder ham til klubben frem til sommeren 2023. Han kommer fra den tyske nivå to-klubben St. Pauli, der han har vært siden han gikk dit permanet fra tyske Freiburg sommeren 2018.

Han har også vært i Cardiff, Molde og Manchester Uniteds ungdomssystem etter at han i 2011 forlot Lyn og Norge.

Dæhli ankom Belgia fredag kveld. Lørdag blir han med resten av laget når de drar på treningsleir til spanske Benidorm.

Genk beksriver sin ferskeste nordmann som «rask, god med ballen og driblesterk».

Saken oppdateres.