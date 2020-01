Det melder klubben på sine hjemmesider. Dæhlis overgang fra tyske St. Pauli skjer under et døgn etter at klubben også hentet Kristian Thorstvedt fra Viking.

I tillegg er landslagsprofilen Sander Berge (21) fra før i klubben.

– På tide å gå videre

Dæhli har i likhet med Thorstvedt signert en avtale som binder ham til klubben frem til sommeren 2023. Han kommer fra den tyske nivå to-klubben St. Pauli, der han har vært siden han gikk dit permanent fra tyske Freiburg sommeren 2018. Før det var han utlånt til Hamburg-klubben.

– St. Pauli har vært livet mitt de siste tre årene. Jeg er stolt over å ha spilt for dette laget. Takk for hver kamp! Men det er på tide for meg å gå videre, og jeg vil understreke at det var min beslutning, sier Dæhli til St. Paulis nettside.

Han har også vært i Cardiff, Molde og Manchester Uniteds ungdomssystem etter at han i 2011 forlot Lyn og Norge.

Dæhli ankom Belgia fredag kveld. Lørdag blir han med resten av laget når de drar på treningsleir til spanske Benidorm.

Belgisk serievinner

Genk beskriver sin ferskeste nordmann som «rask, god med ballen og driblesterk».

Den belgiske klubben er etter 21 serierunder nummer åtte i Eerste Klasse A, toppdivisjonen i Belgia. I fjor vant de derimot serien. De kvalifiserte seg så til Champions League, der det i høst ble sisteplass i gruppen med ett poeng etter å ha møtt Liverpool, Napoli og RB Salzburg.