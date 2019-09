Hermann Bolsønes Svendsen har signert for Sotra, som ligger på femteplass i 2. divisjon avdeling 2. Han ble ikke spilleklar til hjemmekampen mot Alta søndag, der Sotra tapte viktige poeng i kampen for å ta igjen serieleder Grorud. Nettopp Oslo-laget er motstander kommende helg. Da håper Bolsønes Svendsen at han får plass i troppen.

– Jeg har signert alt, men ble ikke klar til helga. Jeg måtte terminere avtalen med Træff og det tok litt tid med papirene, forklarer 20-åringen.