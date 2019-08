Ringberg har vært innom TIL på trening for flere år siden. Da som Harstad-spiller i 3.-divisjon. Men vårens gjennombrudd i TUIL-drakten i 1.-divisjon har virkelig gjort at mange har fått opp øynene for 20-åringen fra Sør-Troms.

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uka trener Ringberg med TILs A-lag.