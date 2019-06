Agdestein og Fridjonsson benkes

AaFK-trener Lars Bohinen gjør fire bytter fra forrige seriekamp. I tillegg til Gueye er Kaj Ramsteijn, Peter Orry Larsen og Jernade Meade tilbake i startelleveren. Både Meade og Ramsteijn er tilbake etter skade.

Det mest overraskende med uttaket til dagens kamp er nok uansett at både Fridjonsson og Agdestein tar plass på innbytterbenken. Dermed flyttes Castro lenger opp i banen, og er spissmakker for Gueye.

I toppen i divisjonen tapte AaFK to poeng til Sandefjord i forrige serierunde, etter 0–0 mot Jerv i Grimstad. Trener Lars Bohinen og hans mannskap måtte tåle kritikk for en svært svak forestilling i kampen mot Jerv, der laget kun skapte én målsjanse i hele kampen. Men AaFK klarte å unngå tap. Dermed er AFK fortsatt ubeseiret, og tabelleder, etter ni spilte serierunder.

Fredriksen på besøk

Det er altså Trond Fredriksens Ullensaker/Kisa som AaFK skal møte. Jobben i Jessheim-klubben er den første trenerjobben for Fredriksen, etter at han ikke fikk fornyet kontrakt med AaFK etter 2017-sesongen. Han hadde da ledet laget fra april 2015.

Ullensaker/Kisa har hatt en variabel start på sesongen, men har fortsatt i sporet som de hadde i fjor. De scorer mange mål, men har også en tendens til å slippe motstanderen litt lett til. Sammen med AaFK har Ullensaker/kisa scoret nest flest mål i årets sesong (18). Bare Sandefjord (19) har scoret flere. Men det hører også med til historien av åtte av Ullensaker/Kisas scoringer kom i samme kamp, i bortemøtet med Tromsdalen.

Fredriksens mannskap ligger på 7. plass på tabellen, men er bare to poeng bar KFUM Oslo på 3. Sesongen ti nå har gitt fire seiere, to uavgjort og tre rapt. Tapene kom for Jerv, Nest-Sotra og Kongsvinger.

Lagene

AaFKs lagoppstilling (3-5-2): Andreas Lie – Kaj Ramsteijn, Daniel Gretarsson, Oddbjørn Lie – Jørgen Hatlehol, Peter Orry Larsen, Izunna Uzochukwu, Aron Thrandarson, Jernade Meade – Pape Habib Gueye, Niklas Castro.

Innbyttere: Omenås, Nenass, Fridjonsson, Steen Sæthre, Fet, Olaffson, Agdestein.

Ullensaker/Kisa (4-3-3): Stefan Hagerup – Nikolas Walstad, Morten Sundli, Sverre Martin Torp, Espen Bjørnsen Garnås – Eric Bugale Kitolano, Sverre Hjelle Økland, Christian Aas – Magnus Retsius Grødem, Martin Wilhelmsen Trøen, Ole Andreas Mundal Nesset.

Innbyttere: Gjertsen, Kongsro, Abshir, Søreide, Kristiansen, Ranger.