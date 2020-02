Marerittomgang og selvmål av Jarstein da Hertha tapte stort

Landslagsmålvakten fikk det hett rundt ørene i hjemmeoppgjøret mot Köln. Allerede etter 22 minutter hadde Jhon Cordoba scoret to ganger på Jarstein.

Etter fire minutter skjøt Cordoba via Dedryck Boyata og i mål, i en høy bue over Jarstein. 18 minutter senere lå ballen igjen bak nordmannen. Ismail Jakobs slo perfekt inn og fant Cordoba foran mål. Han stanget den inn fra tre meter.

Så var Jarstein ordentlig ute på bærtur og scoret selvmål etter 38 minutter. Først ble han rundet av Cordoba, før Köln-spissen spilte tvers over til Florian Kainz. Han skjøt mot mål, og Jarstein sparket ballen via stolpen og i eget mål.

Kainz satte inn sitt andre mål for ettermiddagen etter timen spilt. Jarstein sto feilplassert i målet da Köln-spilleren kom alene med ham. Dermed hadde Kainz få problemer med å sette inn sitt andre for dagen.

Og vondt ble til verre for Hertha Berlin da Mark Uth satte inn 5–0 etter halvspilt 2. omgang, men denne gangen kunne ikke Jarstien klandres. Frisparket til Uth gikk rett i krysset.

Det endte 5–0 til Köln. Stortapet gjør at Köln nå er forbi Hertha Berlin på tabellen. Begge har 26 poeng, mens Köln har en kamp mindre spilt.

Lørdagens kamp ble for øvrig preget av det som kan være en alvorlig skade på Köln-forsvarer Rafael Czichos. Han måtte ha behandling på banen i flere minutter etter å ha skallet med en Hertha-spiller.

Czichos ble etter hvert påført nakkekrage og ført til et sykehus i Berlin. Etter kampen opplyste Kölns sportsdirektør Horst heldt til tyske Sky at det er mistanke om at Czicho har skadet en nakkevirvel.

Ytterligere opplysninger ble ikke gitt.

Per Ciljan Skjelbred satt hele kampen på benken for Hertha Berlin.