TILs tiltenkte spissduo har hanglet den siste tiden. Mens Fitim Azemi fullførte sin nesten andre hele fotballøkt på like mange dager, sto Runar Espejord over onsdagens trening.

– Til sammen kan de to spille 90 minutter, slik ser jeg det. Jeg kan ikke se en måte at de begge starter. Kanskje er det best at Fitim starter, eller så starter Runar og Fitim avlaster han etter hvert. Vi må bare se, sier TIL-trener Simo Valakari.