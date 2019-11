Trondheims-Ørn-spillerne Cesilie Andreassen og Ina Lundereng Vårhus reagerer i likhet med Elisabeth Høidal på at jenter ikke får samme tilbud som gutter på kretslaget.

Høidal reagerte på signalet som ble sendt til de unge spillerne. At jentene allerede i ung alder føler på det at de ikke får like muligheter som guttene.