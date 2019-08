MOLDE/THESSALONIKI: Torsdag kveld møter MFK Aris Thessaloniki i det siste oppgjøret i Europaligaens tredje kvalifiseringsrunde. Magnus Wolff Eikrem, Eirik Hestad og Martin Skjelbreid Ellingsen sørget for at MFK har 3-0 å gå på, etter at de valset over grekerne på Aker stadion sist torsdag.

Da Hestad satte inn kveldens andre scoring, så man hva det betydde for målscoreren. Det var 24-åringens første scoring i 2019. Nå håper han det kommer mer.