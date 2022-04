Riise etter bomtur: – Det er uforsvarlig

Toppseriekampen mellom Kolbotn og Avaldsnes ble utsatt på grunn av baneunderlaget på Sofiemyr stadion, og Avaldsnes-trener John Arne Riise kaller det hele amatørmessig.

IKKE IMPONERT: John Arne Riise mente banen til Kolbotn burde blitt avskrevet allerede på mandag. I stedet endte det med en bomtur fra Haugesund – som ifølge Riise var preget av godt vær og god stemning.

27. apr. 2022 20:08 Sist oppdatert 20 minutter siden

– Kampen mellom Kolbotn og Avaldsnes er avlyst da underlaget på Sofiemyr ble underkjent av delegat og dommere ... etter at den ble godkjent på mandag, skriver Toppserien på Twitter.

Avaldsnes-trener John Arne Riise er ikke imponert over håndteringen, og retter kritikk mot Norges Fotballforbund (NFF) for å ikke ha tatt en bedre avgjørelse mandag.

– Amatørmessig, skriver han på Instagram om forbundets håndtering.

VG har forsøkt å nå konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF om saken, så langt uten hell.

– Det er uforsvarlig og ikke mulig å spille fotball her. Jeg vet også at dette ikke er Kolbotns feil, det er NFFs. Det var en befaring her på mandag. Kolbotn fikk tre ting de skulle utbedre, og det har de gjort etter beste evne, sier John Arne Riise til Østlandets Blad.

Dommer Mohammad Hafezi bekrefter til samme avis at han tok avgjørelsen om å utsette kampen av hensyn til spillernes sikkerhet.

Seks av seks

De øvrige kampene fikk imidlertid starte som planlagt, og mot Lyn trengte Brann mer enn 80 minutter for å få hull på byllen.

Innbytter Ingrid Ryland sendte Brann i føringen åtte minutter før slutt, og ett minutt på overtid doblet Brann ved Elisabeth Terland.

Sistnevnte så at Lyn-målvakten var langt ute og banket ballen i mål fra midtsirkelen.

2–0-seieren gjør at Brann opprettholder sin seiersrekke – som nå er på seks seirer av seks mulige.

– Tyngdekraften tar det over tid. Lyn var med lenge, men klarte det ikke i 90 minutter. Der ligger også kvalitetsforskjellen, sier Brann-trener Alexander Straus til Bergens Tidende.

17-åring debuterte

Rosenborg tok på sin side sin femte seier for sesongen med 3–0 over Røa, med samtlige mål i første omgang. Sara Kanutte Fornes åpnet ballet med en drømmescoring, før Anna Langås Jøsendal og Emilie Marie Joramo fullførte dominansen for trønderne.

17 år gamle Vilde Hulaas Grøseth fikk sin debut i hvitt med ti minutter igjen, ifølge trener Stenar Lein fordi de hadde en spillere med litt smårusk. Stortalentet Grøseth imponerte treneren.

– At hun får debuten sin og gjør det bra selv om hun blir kastet ut i det, er veldig positivt. Dette viser at det gror godt under A-troppen, sier Lein til Adresseavisen.

Stabæk slo Arna-Bjørnar 2–1, mens LSK Kvinner og Vålerenga møtes til lokaloppgjør klokken 20.00.