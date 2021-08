Fra 5–1 til 1–6. Her er Solskjærs tre største nedturer og oppturer.

100 ligakamper på godt og vondt for Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær debuterte som manager i Manchester United i desember 2018. Her jubler han etter 5–1 borte mot Cardiff.

Bertil Valderhaug

6 minutter siden

Søndagens kamp mot Wolverhampton ble Ole Gunnar Solskjærs 100. ligakamp som sjef for Manchester United.

TRE OPPTURER:

1. 5–1-seier borte mot Cardiff, 22. desember 2018: I debuten som Manchester United-manager vartet laget opp med festfotball. Ikke siden Sir Alex Fergusons avskjedskamp hadde de scoret så mange mål i en ligakamp. – Jeg sa at de skulle ut og nyte kampen og spille som de kan. Det er et lag fullt av kvalitet, sa Solskjær etter kampen.

2. 2–0-seier borte mot Manchester City, 7. mars 2021: City hadde før kampen mot United vunnet 21 kamper på rad i alle turneringer. Bynaboen stoppet seiersrekken. – Jeg er kjempefornøyd. Vi forsvarte oss godt og var gode fremover, sa Solskjær til BBC.

3. 5–1-seier hjemme mot Leeds, 14. august 2021: For første gang på 524 dager var det fulle tribuner på Old Trafford. Da fikk Leeds unngjelde i ligaåpningen. – Jeg kunne ikke ha bedt om mer enn dette. Hvis du hadde gitt meg dette før kampen, ville jeg tatt det med begge hender, sa Solskjær til TV 2.

1–6 mot et Tottenham med José Mourinho er et av de verste tapene.

TRE NEDTURER

1. 0–4-tap mot Everton, 02. april 2019: – Alle her kan si med hånden på hjertet at dette ikke var bra nok, at dette ikke var et Manchester United-lag verdig. Jeg har lyst til å si unnskyld til fansen for prestasjonen vår, sa Ole Gunnar Solskjær til BBC.

2. 0–2-tap mot Burnley, 22. januar 2020: Solskjær har vel strengt tatt ikke vært nærmere å få sparken enn etter denne kampen. Nordmannen ble buet av banen etter 0–2 hjemme for Burnley. Det var bunnpunktet i United-karrieren og mange trodde Solskjær ville bli sparket. Men så fulgte i stedet 19 (!) strake kamper uten tap. Nøkkelen var den gode januar-signeringen Bruno Fernandes.

3. 1–6-tap mot Tottenham, 4. oktober 2020: – Dette er et jordskjelv. Dette er ekstremt stygt og smått historisk at United taper slik på Old Trafford, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen. José Mourinho, mannen som Solskjær erstattet, ledet Tottenham i denne kampen.