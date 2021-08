Hafstad (17) scoret igjen da TIL 2 fortsatte den fine sesongåpningen

Så gjenstår det å se om A-laget følger opp i sin kamp senere.

Didrik Hafstad scoret på nytt.

Lars Elvevold

9 minutter siden

TIL 2-Mjølner 2–1

TIL sitt andrelag tok sesongens andre seier da Mjølner ble sendt hjem til Narvik med tap. Begge lag hadde gode muligheter før Didrik Hafstad (17) sendte TIL i ledelsen litt ut i første omgang. Hjemmelaget doblet også ledelsen like før pause.

Scoringen var den tredje på fire kamper for Hafstad, som også kan glede seg over at storebror Tobias nyter stor suksess på utlån i Arendal.

Mathias Nicolaisen traff tverliggeren for Mjølner i det som var en sjanserik andre omgang. Samme Nicolaisen lyktes omsider på overtid og reduserte til 2–1 på vakkert vis, men poengene ble igjen på Alfheim.

– Imponert over spillerne

TIL 2-trener Ola Rismo sier følgende om kampen:

– Det er vår fjerde kamp på åtte dager, og jeg er utrolig imponert over spillerne. Jeg synes vi vinner fullt fortjent, vi er gode både med og uten ball og skaper mest, oppsummerer Rismo.

TIL 2 ligger nå på en delt andreplass med sju poeng, sammen med en rekke andre lag. Flere av disse lagene har imidlertid spilt en kamp færre enn Gutan.

TIL 2 sin neste kamp er hjemme mot Lokomotiv Oslo kommende lørdag.