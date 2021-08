Molde-spillere varsler alvorsprat etter ny bortesmell

KRISTIANSUND (VG) Moldes 2–0-tap borte mot «lillebror» Kristiansund var deres andre strake bortetap, og en fortsettelse på deres over to måneders lange seierstørke på fremmed gress i Eliteserien. Nå ønsker spillerne en alvorsprat.

TAPTE IGJEN: Det var ingen grunn til å smile for de hvitkledde Molde-spillerne da hoveddommer blåste av oppgjøret i Kristiansund.

Andreas Hellenes, VG

Nå nettopp

Syv seiere og ett tap på sesongens foreløpig åtte hjemmekamper.

Tre seiere, tre uavgjort og tre tap på sesongen foreløpig ni bortekamper.

Moldes midtbanegeneral Magnus Wolff Eikrem, spydspiss Ohi Omoijuanfo og stopperkjempe Stian Gregersen legger ikke skjul på at borteformen er et problem, men hva som er den rette medisin er de dog ikke helt sikre på:

– Hadde vi visst hva som er galt, så hadde vi selvsagt gjort noe med det umiddelbart, svarer Gregersen og Omoijuanfo nærmest helt identisk til VG.

Lagkaptein Wolff Eikrem sliter også med å sette ord på det dårlige trenden:

– Det er vanskelig å svare på det, og jeg skulle ønske jeg kunne gi deg et godt svar, sier Eikrem til VG før han varter opp med et forsøk:

– Jeg tror ikke vi tør å slippe oss helt løs og spille sånn som vi gjør hjemme på Aker stadion. Vi er litt for redde for å tape ser det ut som.

KONGER I EGET FORT: Hjemme på Aker stadion er det få som hamler opp med Molde. Her etter en nedsabling av Brann tidlig i sesongen.

Ønsker alvorsprat

– Vi virker som to vidt forskjellige lag på hjemme- og bortebane, så det er noe vi må finne ut av, sier Omoijuanfo som krever handling:

– Det er i hvert fall på tide å ta tak i problemet og prate om det - og ikke skyve det under teppet og la være. Det er på tide å ta en god prat i gruppa for å finne ut hva vi kan gjøre for å forbedre borteprestasjonene våre, for de har ikke vært gode nok.

– Dere har ikke hatt en lignende prat før?

– Vi har hatt det før, jo. Men det var bare en kort. Vi må ta en skikkelig analyse på hva som gjør at vi ikke klarer å prestere i nærheten av det vi gjør på hjemmebane.

USYNLIG: Omoijuanfo har hatt bedre dager på jobb enn borte mot Kristiansund.

Spissen får støtte fra sin kaptein, Wolff Eikrem:

– Ja, ja. Jeg er helt enig med «Ohi», sier han til VG og innrømmer at nettopp en slik prat har tidligere vist seg som en suksessfaktor:

– Vi har hatt det før også. Vi hadde det i 2019 da vi spilte to-tre dårlige bortekamper tidlig i sesongen. Da hadde vi oss en prat og ble bedre etter hvert, forteller Wolff Eikrem om sesongen som endte med seriegull.

Etter Kristiansund-tapet og fallet fra første- til andreplass på eliteserietabellen er Moldes nummer 7 klar for å få skuta på rett kurs igjen:

– Det er en god del kamper igjen og vi er fortsatt med i gullkampen. Så vi kan ikke svartmale det helt, avslutter Wolff Eikrem til VG.