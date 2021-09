«Spillere taper kamper, ikke taktikken. Det prates mye tull om taktikk av folk som knapt vet hvordan man vinner i domino»

Det var aldri stille rundt den legendariske engelske manageren Brian Clough (1935–2004). Verbalt er han en av den engelske fotballhistoriens største. Som manager leverte han også varene: Han ble blant annet ligamester med Nottingham Forest i 1978. Og vinner av serievinnercupen med samme klubb i 1979 og 1980. Clough er også berømt for å ha fått sparken etter 44 dager som manager i Leeds i 1974.

Den tidligere engelske landslagsbacken Viv Anderson spilte under både Sir Alex Ferguson i Manchester United og under Clough i Nottingham Forest. I et eksklusivt intervju med Aftenposten i 2010 fikk han spørsmål om hvem av dem som er størst.

– Jeg har fått dette spørsmålet mange, mange ganger. Hvis jeg må velge en fremfor den andre, ville min stemme ha gått til Clough.

– Hvorfor?

– Fordi Nottingham Forest var en liten klubb fra en liten by. Vi vant europacupen to ganger, gjennomsnittlig var det bare 19.000 på kampene våre. Vi hadde ingen superstjerner, penger var det lite av, men det vi oppnådde med Clough som manager var helt utrolig, fastslo Anderson.

– Sammenlignet med Manchester United, som hadde mest penger, den beste stadion og de beste treningsfasilitetene, var Cloughs prestasjon større. Sir Alex hadde alle mulige forutsetninger for å lykkes da han kom. Og det greide han også etter hvert, men han trengte tid.