Brann valset over LSK Kvinner: Klare for semifinale i cupen

(SK Brann - LSK Kvinner 6–0) En marerittåpning av dimensjoner for LSK Kvinner sørget for at Brann ledet 3–0 allerede etter et knapt kvarter. Til slutt endte det med halve dusinet bak LSK-keeper Moa Edrud.

ENKELT VIDERE: Brann-kaptein Tuva Hansen kunne juble både for scoring og avansement mot LSK Kvinner. Nå venter semifinale i cupen for bergenserne.

24. aug. 2022 19:51 Sist oppdatert 19 minutter siden

– Dette var fullstendig overkjøring. LSK reiste til Bergen og ble sendt hjem som slakt, oppsummerte NRKs fotball-ekspert Carl Erik Torp etter kampen.

Brann ble med andre ord en alt for tøff oppgave for LSK Kvinner, som også har skuffet stort i serien i år. Foran den siste serierunden er de nummer syv på tabellen.

Cupen ble på ingen måter noe som kunne redde sesongen for kanarifuglene. Allerede 83 sekunder ut i kvartfinalemøtet fikk bergenserne en drømmestart ved Tuva Hansen til 1–0.

Nysignerte Tameka Yallop doblet ledelsen for vertene, og scoret dermed i sin andre strake kamp siden overgangen fra West Ham.

Like etter gjorde Ingrid Stenevik vondt til verre for de tilreisende fra Romerike da hun satte inn 3–0.

Da var det ennå ikke spilt mer enn 13 minutter.

Frem til i år hadde LSK faktisk aldri tapt for Sandviken, som nå heter SK Brann. I år har bergenserne vunnet to av to møter. Allerede til helgen møtes de igjen i serien.

– LSKs enorme nedtur er et helt eget kapittel, sa Torp da Brann gikk opp i 3–0.

Dårlig keeperspill av Edrud sørget for at Svava Gudmundsdottir kunne sette 4–0. Samme kvinne sørget for å fortsette ydmykelsen etter hvilen med 5–0 etter timen spilt, da hun avsluttet et strålende Brann-angrep.

Bare minutter etter var dusinet halvfullt bak Edrud. Scoringen var signert Maria Dybwad Brochmann. Det ble også sluttresultatet i Bergen.

Men dette var ikke den eneste storkampen som ble spilt i cupen i kveld. Møtet mellom nummer to og tre på tabellen i Toppserien, Rosenborg og Vålerenga, ble en svært underholdende kvartfinale.

Kvarteret ut i oppgjøret tok hjemmelaget ledelsen ved Celine Nergård etter sterkt forarbeid av Sara Kanutte Fornes.

Nevnte Fornes satte ballen i nettet til 2–0 via et Vålerenga-ben etter 22 minutters spill. Det var hennes første scoring siden slutten av mai.

Fakta Øvrige resultater kvartfinaler NM: Kolbotn - Lyn 1–0 Stabæk - Avaldsnes 1–0 Vis mer

Syv minutter senere vartet Janni Thomsen opp med kampens store C-moment. Vålerenga-spilleren skrudde corneren fra venstre rett i mål. Rosenborg-forsvarerne på streken nådde aldri opp og plutselig var håpet tent for gjestene fra Oslo Øst.

– Etter reduseringen slipper vi dem mer inn i kampen. De er heldige, sa RBK-kaptein Mali Næss til NRK på vei inn i garderoben ved halvtid.

Men pausepraten hos trønderne hjelp ikke. Kvarteret ut i andre omgang var Vålerenga igjen heldige og utligningen et faktum. Thea Bjelde sørget for 2–2 etter en dødball.

Innbytter Elise Thorsnes var bare centimetere unna å sende Vålerenga foran etter 66 minutter, men stolpen ville det annerledes.

I stedet var det hjemmelaget som slo grusomt tilbake. Sara Hørte stanget inn et hjørnespark med voldsom kraft med 18 minutter igjen av ordinær tid. Vålerenga hadde en enorm mulighet to minutter på overtid, men Rosenborg holdt unna og vant 3–2.

– Dette er kjipt. Det er utrolig surt å ryke allerede i kvartfinalen. Vi skapte store sjanser det siste kvarteret og vi hadde trøkk på dem. Men det holder ikke. Det er små marginer, oppsummerer Thorsnes overfor NRK, som selv var utrolig nære scoring.