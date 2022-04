Knutsen beklager ordbruk etter Roma-krangelen

BODØ/OSLO (VG) Kjetil Knutsen (53) er fortsatt oppgitt over oppførselen til Roma-leiren, men Bodø/Glimt-treneren har aldri følt seg utsatt for «et overgrep».

SNAKKER UT: Kjetil Knutsen møtte pressen etter mandagens kamp mot VIF på Aspmyra.

18. apr. 2022 23:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Det å ordlegge seg riktig akkurat når man får en mikrofon i fjeset ... Det var egentlig «angrep» jeg skulle si. Det er forskjell på «angrep» og «overgrep», så jeg føler at ordet ble for sterkt. Jeg har ingen problemer med å beklage. Jeg skal ikke fremstille meg som noe offer i det. Så jeg beklager at jeg brukte det ordet, det var ikke tilsiktet, sier Knutsen til VG og andre norske medier under en pressekonferanse etter 5-1-seieren over Vålerenga på Aspmyra.

Knutsen ble henvist til tribunen i den italienske hovedstaden foran forrige torsdags europacup-exit. Det var en konsekvens av en fysisk konfrontasjon med Romas keepertrener Nuno Santos etter den første av to kvartfinaler mellom lagene i Bodø for halvannen uke siden.

Knutsen føler seg fortsatt urettferdig behandlet, men justerer altså ordbruken. Da han uttalte at han var utsatt for «et overgrep» til NRK fredag kveld, fikk han også kritikk.

Kritikerne reagerte blant annet på at han brukte et ord som også kan forbindes med alvorlige forbrytelser. NRK-kommentator Jan-Peter Saltvedt mente på sin side at Knutsen og Bodø/Glimt burde legge bort offerrollen.

«Behandlingen av Kjetil Knutsen den siste uken har ikke vært et «overgrep». Mulig han opplever det, men burde aldri sagt det. Det devaluerer et ord som er forbeholdt alvorligere saker med reelle ofre. For noen av disse kan en slik ordbruk oppleves som respektløst», skrev tidligere E24- og Medier24-redaktør, og Glimt-supporter, Gard L. Michalsen på Twitter.

VG problematiserte også Knutsens uttalelser i en sak søndag, der bergenseren også fikk støtte. Høyskolelektor Dag Inge Fjeld fra Høyskolen Kristiania, som foreleser i reklame og markedsføring, tror ikke saken har skadet omdømmet til Glimt-treneren.

– Min reaksjon da jeg så at han ble henvist til tribunen, var at dette var veldig urettferdig. Urimelig var det ordet jeg tenkte, urimelig og urettferdig. Når han da sier at det var et overgrep, så tenker jeg, at de fleste tenker at det var et overgrep mot ham som en trener, sa Fjeld til VG – men støttet også synet om at begrepet har mer alvorlige konnotasjoner.

Etter 5–1-seieren over Vålerenga fastholdt Knutsen at han mener oppførselen til Roma-leiren er uverdig. Enkelte kritikere har hevdet at Bodø/Glimt burde vært bedre forberedt på kynismen.

– Det er bare vås, sier Knutsen til VG og andre norske medier mandag kveld.

– Se for eksempel på Liverpool og Manchester City. Det er lag på toppnivå, men som har respekt for hverandre. Det er sånn det skal være. Etter mitt syn var det en del ting vi ikke kan akseptere. Jeg skjønner at det er mange spørsmål rundt det, men vi har lært aller mest at vår retning har løftet oss dit den har. Men den prestasjonen vi gjør borte i Roma er ikke i nærheten. Man må lære av det også. Kampen i dag er et bevis på det, sier Knutsen.