Sjögren: – Jeg er ikke den som gir opp

BRIGHTON (Aftenposten): Norges EM endte i fadese. Slik svarer Martin Sjögren om egen fremtid.

Martin Sjögren er under press som landslagssjef etter EM-exiten.

16. juli 2022 00:12 Sist oppdatert 22 minutter siden

ØSTERRIKE-NORGE 0–1

Til slutt var det bare tårer, sinne og frustrasjon. Før EM mente mange Norge hadde et spennende lag. Fredag kveld beseglet 0–1-tapet for Østerrike Norges EM-skjebne.

Norge har røket ut av EM i gruppespillet for andre gang på rad. Og begge ganger har Martin Sjögren vært landslagssjef.

– Vil du vurdere å trekke deg?

– Det er en halvtime etter kampen er ferdig. Nei..…. jeg har ikke noe bra svar på det. Jeg er ikke den som gir opp. Jeg forstår at det blir diskusjoner om meg, sier Sjögren til Aftenposten.

– Jeg hadde løyet om jeg sa det

Sjögren ledet Norge til kvartfinale i VM i 2019, men begge EM-ene under hans ledelse har altså endt i fadese.

– Har du mislyktes som landslagssjef?

– Det kommer an på hva man sammenligner med. Hverken jeg eller de som er med er fornøyde med å ryke ut av gruppespillet to EM på rad. Jeg hadde løyet om jeg satt her og sa det. Det er ikke mitt oppdrag å ta avgjørelsen for om jeg skal bli på min post, sier Sjögren.

Sjögren har kontrakt til og med VM. Det vakte reaksjoner da Norges Fotballforbund forlenget med landslagssjefen lenge før EM.

Nå har mesterskapet endt i stor skuffelse.

Lise Klaveness har ikke ønsket å kommentere Sjögrens fremtid mens mesterskapet pågår. Hun har ennå ikke besvart Aftenpostens henvendelse fredag kveld.

– Jeg har ikke noe tanker om det

Ingrid Syrstad Engen sier hun er «helt på bånn» etter nederlaget.

– Synes du Sjögren bør få fortsette?

– Jeg har ikke noen tanker om det nå. Nå står vi sammen. Vi støtter hverandre akkurat nå, så får det tas senere, sier Engen.

Ada Hegerberg, som havnet i ordkrig med Sjögren etter forrige EM, svarer følgende om kritikken mot svensken.

– Vi har et «jækla» ansvar alle mann i det her. Det er bare å ta til seg kritikken vi får. Vi kan ikke gjemme oss nå. Hvis vi begynner med unnskyldninger nå, roter vi oss enda mer inn i trøbbel. Det må være noen veldig tydelige evalueringer etter dette, sier Hegerberg.

Kaptein Maren Mjelde viser støtte til treneren.

– Kommer dere til å verne om Sjögren?

– Ja. Vi står om dette sammen. Vi er en gruppe som har jobbet over lengre tid. Å stå og snakke om sånne ting ... vi vinner sammen og vi taper sammen. Nå er det viktig at vi tar vare på hverandre.

Her får Ada Hegerberg trøst av mamma Gerd Stolsmo etter kampen.

Lider med spillerne

I sosiale medier får Sjögren så ørene flagrer fredag kveld. Mange reagerer på formasjonsvalget av 4–4–2 og at han ikke har fått mer ut av Norge.

– Det er alltid lett som ekspert å komme med masse meninger. Det er jeg og mitt team som kjenner laget best, sier Sjögren.

Han snakket med lav stemme og så ned i bordet, tydelig preget av alvoret.

– Det er enda verre for spillerne. Jeg lider med spillerne og støtteapparat mitt som har gjort en veldig bra jobb de årene jeg har vært her og de 25-26–27 dagene vi har vært samlet før dette EM-eventyret. Det er mange som har jobbet veldig hardt. Vi har forsøkt. Men dessverre holdt det ikke denne gangen.