Rekdal om spisskometen: – Vi må ikke blåse dette til himmels

LERKENDAL (VG) Trener Kjetil Rekdal (53) skulle ønske at Rosenborg fikk tak i stjernekjøpet Casper Tengstedt (22) allerede før sesongen.

SUSENDE START: Casper Tengstedt kunne ikke drømt om en bedre start på Lerkendal. Her fra scoring mot HamKam i debuten. Bak Ole Sæter.

Den danske spissen har gitt Lerkendal-publikumet grunn til å være optimistiske foran høsten. Tengstedt kom fra Horsens 1. august, og har gjort braksuksess med fire mål på to kamper.

– Jeg er overrasket over at han har scoret fire mål på to kamper. Men at han passer fint inn, overrasker ikke. Han kommer fra samme system i Horsens, og er en ganske god allroundspiss som er bra på det meste. Ikke fantastisk på ett punkt, men god på veldig mye, så det gjør oss mer stabile, sier Rekdal til VG i et intervju på «Brakka».

– Men han har spilt to kamper, så vi må ikke blåse dette til himmels, selv om det er klart at det er en fantastisk start for ham og oss, legger Rekdal til.

53-åringen ønsket spissen alt før sesongen.

– Vi har fulgt ham siden i vinter og prøvde å hente han før seriestart. Da gikk det ikke, først og fremst fordi det var et opprykksjag i Horsens og han fikk en strekkskade. Vi må passe på at det ikke blir for mye her i starten.

Etter en middels start har Rosenborg klatret opp til 4. plass – tre poeng bak Lillestrøm og Bodø/Glimt, mens det er åtte poeng opp til serieleder Molde.

– Vi har tatt steg, men det er heller ikke overraskende når det kommer et nytt trenerteam og en ung sammensatt, fersk gruppe som har lite erfaring med hverandre. Det har blitt et stort generasjonsskifte i Rosenborg, og snittalderen har gått brutalt ned, sier Rekdal.

Siden 1–3-tapet for Lillestrøm 22. juni har det løsnet med seks seirer og to uavgjorte på de neste åtte Eliteserie-kampene. Men Rekdal mener Rosenborg ikke har gjort noe annerledes de siste to månedene som har ført til bedre resultater.

– Vi har ikke gjort noe endringer. Vi spilte mest 3-4-3 i vinter, så har vi spilt mer 3-5-2 enn 3–4-3 i kampene i det siste, men det får ikke folk med seg og det er mye av det samme. Jeg tror det har med tid å gjøre, også var vi en periode veldig skadeplaget i front, sier Rekdal, som tok over trønderne før sesongen.

GOD PERIODE: For Rosenborg og trener Kjetil Rekdal.

Han peker på at den største utfordringen nå er at Rosenborg må prestere jevnere gjennom hele kampen.

– Vi trener på samme måte som i januar, og prøver å bygge opp grunnfjellet. For hvert steg, kommer det et nytt krav. Å gjøre et dårlig fotballag bedre går ganske raskt. Men å gjøre et veldig bra fotballag bedre, tar ofte lang tid for da er det små detaljer.

Tidvis i våres har Rekdal måtte tåle kritikk fra eksperter og fans.

– Du lever og ånder for dette, så du blir frustrert når du står fast. Rosenborg er Rosenborg, og det er mange tusen meninger om hvordan vi skulle spilt, hvem som skulle spilt, for lite offensivt eller feil posisjonering, sier Rekdal.