Herrene fikk 23 ganger mer i premiepenger: – To forskjellige planeter

Europamesterskapet som snart er over, er tidenes største for kvinner. Men belønningen lagene får, skaper debatt. Ada Hegerberg mener noe helt annet er klart viktigere.

Alessia Russo er en av stjernene i fotball-EM. Her feirer hun et frekt hælspark mot Sverige, som England slo 4–0 i semifinalen tirsdag. Englands suksess belønnes svært annerledes enn på herresiden.

10 minutter siden

Da det hele var over, begravde Ellen White ansiktet i hendene. England-spissen var overveldet over at finaleplassen var sikret, over de fullsatte tribunene på Bramall Lane.

Det engelske laget er blitt folkehelter. Folk strømmer til kampene deres. Og de fyller spaltemeter på spaltemeter i engelske aviser. Men spesielt på ett område er kontrasten til herrefotball stor.