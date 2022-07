Atlético-fansen ut mot Ronaldo-rykte: – Motsetningen til Atléticos identitet

Cristiano Ronaldo (37) går en usikker tid i møte. Han har tidligere vært linket til spanske Atlético Madrid – men nå går klubbens supportergruppe hardt ut mot Manchester United-spissen.

USIKKER: Cristiano Ronaldo er fortsatt Manchester United-spiller, men har en usikker fremtid foran seg.

Nå nettopp

Tirsdag kveld ankom Ronaldo og hans agent Jorge Mendes treningsanlegget til Manchester United for samtaler med manager Erik ten Hag om fremtiden hans i klubben.

Ronaldo hadde frem til det ikke vært med på Uniteds sesongoppkjøring på grunn av «personlige årsaker», og det har florert med rykter rundt portugiserens klubbfremtid de siste ukene. Atlético Madrid er blant lagene som har blitt nevnt som et mulig nytt lag for Ronaldo.

Det ble avvist av den spanske klubbens president Enrique Cerzo onsdag.

– Jeg vet ikke hvem som har funnet opp Cristiano-historien, men det er praktisk talt umulig for han å komme hit, sa Cerzo spansk presse ifølge Marca.

Nå går også Atléticos offisielle supportergruppe ut mot den tidligere Real Madrid-spilleren. På nettsiden deres har de publisert en offentlig uttalelse på vegne av supporterne.

«Ronaldo representerer motsetningen til det som utgjør Atléticos identitet, som innsats, sjenerøsitet og ydmykhet. Selv i det usannsynlige tilfellet at en spiller som Cristiano Ronaldo kunne sikret en tittel, ville vi ikke akseptert signeringen hans», heter det i uttalelsen.

«Vi ber klubben om å avvise hans mulige overgang, dersom det på noe tidspunkt har vært vurdert», avsluttes innlegget.

PÅ TRENINGSFELTET: Fra venstre: Agent Jorge Mendes og Cristiano Ronaldo kom i samme bil inn til Carrington på tirsdag.

I juli hevdet The Times at Ronaldo ønsket seg vekk fra klubben, kun ett år etter at han returnerte. Manchester United hadde en svak sesong i 2021/22, hvor de endte nede på sjetteplass i Premier League og følgelig ikke er kvalifisert til Champions League-spill denne sesongen.

Britiske Daily Mail melder at angrepsspilleren har bedt om å terminere kontrakten med Manchester-klubben.

Ronaldo har ett år igjen av kontrakten med United. I fjor sommer gjorde han comeback for klubben, tolv år etter at han forlot den til fordel for Real Madrid.

37-åringen scoret 24 mål på 38 kamper i alle turneringer for Manchester United forrige sesong.

PS! Lørdag møtes nettopp Manchester United og Atlético Madrid til en treningskamp på Ullevaal stadion i Oslo. Kampen starter 13.45, og ifølge Daily Mail vil den trolig gå uten Ronaldo.