Brann-supporter anmeldt for å ha tisset på fotograf: - Du føler deg jo litt skitten

NTB-fotograf Trond Teigen trodde det var rennende vann han hørte bak seg. Det skal det ikke ha vært.

ACTION: Fotograf Trond Teigen forklarer seg til politiet om situasjonen med Brann-supporteren.

21. nov. 2021 22:13 Sist oppdatert i dag 22:28

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var i første omgang i kampen mellom Sandefjord og Brann at fotografen sto foran Brann-supporterne, med kameraet rettet ut mot banen.

Da kjente han noe treffe skulderen hans, som senere skulle vise seg å være en spyttklyse.

– Så hørte jeg en stråle bak meg. Jeg tenkte det var vann. Det er ikke første gang supportere prøver å plage en fotograf, sier Teigen til VG.

Han forteller videre at han snudde seg, og så noen supportere som gjemte seg og noen som sto og lo.

Både hettegenseren og kassen med fotoutstyr hadde blitt truffet.

NY OPPLEVELSE: – Jeg har både blitt kastet tomflasker og snusposer på, men dette var nytt, sier Trond Teigen.

Fanget på tape

Det var ikke før i pausen at Teigen møtte en representant fra Sandefjord Fotball som fortalte ham at det ikke var vann han hadde på klærne.

Teigen snakket med politiet, og etter kampen ga ham dem sin forklaring og sa at han ville anmelde – selv om han ikke visste hvem som sto bak ugjerningen.

Noen minutter senere fikk han høre at videoovervåkingen hadde fanget hendelsen, og at personen var identifisert.

– Jeg kan bekrefte at vi har anholdt en mann fra Bergen som skal ha tisset på en fotograf, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt.

BEVISMATERIALE? Trond Teigen forteller at dette er flekken fotografert etter kampslutt. Utstyret hans er fjernet fra der det sto.

– Det var ikke tilfeldig, det kan jeg love deg

Bergens Tidende, som først omtalte saken, har vært i kontakt med Erlend Vågane, lederen for Branns supportergruppe.

– Etter hva jeg forstår har det antakelig ikke vært hensikten å treffe fotografen, men slike ting skal uansett ikke skje og vi må bare beklage, sier Vågane til avisen.

Den forklaringen kjøper ikke Teigen.

– At det skal ha vært et uhell er bullshit. Først ble jeg jo spytta på, så gikk det knapt et minutt, så hørte jeg den strålen bak der. Det var ikke tilfeldig, det kan jeg love deg, sier fotografen til VG.

Han føler seg trygg på at overvåkningsvideoen vil bekrefte det han sier.

– Men du har ingen varige mén etter dette?

– Neida. Men du føler deg jo litt skitten, det gjør du.

Det sier Teigen, som bekrefter overfor VG at han har fått dusjet og at fotokassen kan vente seg en desinfiseringsrunde.

– Og hettegenseren ligger på vask.

– Hvor varmt?

– 60 grader.