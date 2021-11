Qatar: NRK tok seg ulovlig inn på privat område

Qatar forklarer pågripelsen av NRKs reportere med at journalistene skal ha tatt seg ulovlig inn på privat område for å filme.

NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani landet på Gardermoen onsdag morgen.

Qatars myndigheter hevder de to NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani brøt landets lover ved å ta seg inn på privat område og filme uten tillatelse.

– Myndighetene arresterte dem på hotellet etter å ha mottatt en klage fra eieren av en privat eiendom der de tok seg inn på ulovlig måte, skriver Qatars offisielle kommunikasjonskontor (GCO) i en uttalelse.

De skriver videre at reporterne ble løslatt uten noen siktelse etter at å ha «gjennomført nødvendige juridiske prosesser». Myndighetene i Qatar hevder den norske ambassaden i NRKs ledelse ble oppdatert om situasjonen ettersom den utviklet seg.

Myndighetene påpeker at eiendomskrenkelse (trespassing) er ulovlig i nesten alle land og at dette også gjelder i Qatar.

De skriver også at NRK fikk anledning til å filme at de hadde bedt om på forhånd og at de fikk intervjue de de ønsket.

– Disse frihetene går imidlertid ikke utenpå alminnelig lov, som teamet med vitende og vilje brøt, skriver GCO i sin uttalelse.

NRK-journalist Halvor Ekeland ønsket onsdag ikke å kommentere overfor VG om de har gjort noe de hadde fått beskjed om å ikke gjøre. Han opplyste til avisen at de har reist rundt og prøvd «å se det vi mener er viktig å se», blant annet hvordan stadionene til neste års VM ser ut og hvordan gjestearbeiderne blir behandlet.

