Guardiola ler av Haaland-oppslag: – Hva er problemet?

Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland (22) hadde tidligere en butikk-tur som endte i engelske avisoppslag. Manager Pep Guardiola lar seg overraske.

PÅ’N IGJEN: Manchester City-manager Pep Guardiola under en treningskamp mot Club America i Texas denne sommeren. Søndag starter Premier League.

4. aug. 2022 13:56 Sist oppdatert nå nettopp

Haaland har allerede opplevd å bli snikfotografert i England under en shoppingtur for deretter å se den omstridte avisen The Sun publisere bildet og innholdet i handlevognen. The Sun mente det så ut som «student-shopping», og regnet ut hva varene kostet.

Manager Pep Guardiola ble konfrontert med dette i podkasten «Football Daily» hos BBC, britenes svar på NRK.

– Noen ganger overrasker folk meg veldig. «Åh, Haaland går på supermarkedet». Hva er problemet? Folk går på supermarkedet. Han kan gå på kino, kanskje teater eller restaurant, sier Guardiola og fortsetter:

– Vi er mer på TV, men vi går også på do, pusser tenner og disse tingene. Selv om folk ikke forventer det, gjør vi det. Erling er ikke noe unntak.

Guardiola forteller i en annen del av podkasten at han er veldig komfortabel i Manchester, og trives med de «mørke sidene» av byen som undergrunnen, barene, de typiske restaurantene og folkene i byen.

Haaland selv har tullet med artikkelen til The Sun.

Haaland far, Alfie, har også kommet med en reaksjon på The Sun-oppslaget rundt sønnen.

Guardiola har fått et godt inntrykk av den norske nysigneringen som kom i sommer fra Borussia Dortmund.

– Vi kan ikke nekte for hans utrolige statistikk og talent. Det jeg har sett av ham så langt, er at han er et stort konkurransemenneske. På alle treninger er han utrolig fokusert, sier katalaneren til BBC.

Haaland er hele tiden på jakt etter å forbedre seg.

– Å være en ung spiller, under Pep, for den beste klubben i England… Jeg må utvikle meg og kan bli bedre på mye. Det er det jeg liker med fotball, du kan alltid utvikle deg, alltid bli bedre på noe, sier Haaland til Sky Sports.

Søndag klokken 17.30 serieåpner Manchester City, som er regjerende mester, borte mot West Ham.