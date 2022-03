VM-arrangøren i Qatar reagerte på Klaveness-kritikk: – Vil uttrykke skuffelse

Nyvalgt fotballpresident Lise Klaveness (40) rettet kritikk mot både FIFA og det kommende verdensmesterskapet i Qatar fra talerstolen i Doha. Det fikk VM-arrangøren til å reagere.

– Vi kan ikke ignorere kravene om endring. Hvordan FIFA opptrer har så mye å si for hvordan fotballen oppfattes i alle forbund der ute. FIFA må opptre som en rollemodell, sa Klaveness da hun fikk ordet under den pågående FIFA-kongressen.

På første rad satt FIFA-president Gianni Infantino, ved siden av politisk ledelse i Qatar. De fikk høre en NFF-president som snakket i rundt seks minutter:

– Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter og likestilling var ikke i startoppstillingen, sa Klaveness.

– FIFA har adressert dette, men det er fortsatt en lang vei å gå. Fremmedarbeidere som skader seg eller familiene til dem som har omkommet, må tas hånd om. FIFA må gjøre noe for virkelig å implementere endring, fortsatte hun.

Norges Fotballforbund er ett av over 200 nasjonale forbund som er samlet i Qatar, et halvt år før VM sparkes i gang.

– Jeg frykter tomme stadioner i fremtiden om vi ikke benytter anledningen nå. Tiden er inne for å handle. Vi må virkelig innføre åpenhet. kvinnefotball må få vokse, det må være nulltoleranse mot korrupsjon, sa Klaveness.

Klaveness ble etterfulgt av generalsekretæren i Honduras, José Ernesto Mejía. Han virket ikke imponert over talen før ham:

– Vi forstår bekymringen til vår norske venn, men mener at dette ikke er riktig forum for å diskutere dette. Dette er fotball! Her er vi sammen som en fotballfamilie. Myndighetene i Qatar har jobbet hardt for at arbeidsforholdene til fremmedarbeidere skal bli bedre. Dette er ikke riktig forum for å diskutere slikt, sa han.

IRRITERT: VM-sjef Hassan Al Thawadi.

VM-arrangøren reagerte

Deretter tok generalsekretæren i Supreme Committee ordet. Det er VM-arrangøren i Qatar.

Hassan Al Thawadi uttrykte åpent frustrasjon over det han hadde hørt fra den norske fotballtoppen:

– Vi er klar over det søkelyset som følger med når man skal arrangere fotball-VM. Og vi har omfavnet det gjennom åpenhet og dialog. For oss handler dette mer enn om en måned med fotball, startet han.

Deretter sa han at Klaveness burde gjort grundigere undersøkelser før hun tok ordet:

– Jeg vil uttrykke en skuffelse. Dere har ikke bedt om et møte før dette besøket i landet vårt. Dere har ikke forsøkt å kontakte oss eller skape dialog før du tok ordet på kongressen i dag. Vi har alltid vært åpne for dialog eller konstruktiv kritikk, sa den mektige VM-sjefen.

Generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs, roser den norske fotballpresidenten og sier han er «stolt over den norske talen».

– Vi satte veldig pris på den talen til Lise Klaveness. Hun sa mye av de riktige tingene som fotballen kan ta tak i, og erkjenner at hun ikke jobber i en menneskerettsorganisasjon. Som fotballentusiast og menneskerettighetsforkjemper er jeg stolt av den talen, sier Egenæs til VG.

Kritikken om at dette ikke var rett tid eller sted for å ta opp problemene, avviser Egenæs.

– Den er urimelig. Hvis man ikke skal si det der, hvor i all verden skal man si det da når FIFFA er mottaker? Der vi er nå så var dette rett tid. NFF har vært mye i dialog med VM-arrangøren - i hvert fall det siste året. Forbundet har i disse møtene lagt frem mye av det som Klaveness tok for seg i sin tale. Derfor oppfatter jeg kritikken som hul. Nå håper jeg bare at fotballforbund fra større land enn Norge ser at her er det noen som løfter problemene og sier det som må sies, og at flere forbund skjønner at det går an.

Fotball-VM skal arrangeres i Qatar i november og desember. Mesterskapet er svært kontroversielt: En rekke menneskerettighetsorganisasjoner peker på det som skal være svært kritikkverdige leve- og arbeidsforhold for alle fremmedarbeiderne i Qatar.

Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg VM på er også gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidpspunkt.

Torsdagens tale er et direkte resultat av fjorårets forbundsting i norsk fotball: Der stemte flertallet mot en norsk boikott av Qatar-VM.

Sportsklubben Trane foreslo imidlertid at den norske fotballpresidenten måtte gå på talerstolen på årets FIFA-kongress, og rette kraftig kritikk mot FIFA for åpen mikrofon. Dette forslaget fikk flertall.

Og dermed måtte Lise Klaveness, som ble valgt til ny NFF-president for kort tid siden, ta ordet foran toppene i FIFA og den politiske ledelsen i Qatar torsdag formiddag.

Hun skulle deltatt på en konferanse i regi av FIFA i går, onsdag. Der skulle blant annet Building & Woodworkers International (BWI) og Amnesty være. Men da BWI i tolvte time krevde at pressen ikke skulle få være tilstede, valgte Klaveness å droppe sin deltakelse.

– Da er det en selvfølgelig at det også er åpent for presse på et slikt arrangement, det var ikke et møte, sa hun ifølge NRK.