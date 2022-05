Guardiola avslører opphetet møte med eierne: – Hvis dere lyver, så drar jeg

Pep Guardiola (51) har hele tiden forsvart Manchester City når det har vært anklager om økonomiske regelbrudd. Nå røper han at han har vært knallhard i kulissene.

INTENS: Pep Guardiola på sidelinjen under onsdagens Champions League-semifinale mot Real Madrid på Santiago Bernabéu.

Nå hevder Manchester City-manageren at han truet med å slutte dersom eierne løy til ham om eventuelle brudd på Financial Fair Play-reglementet.

– Hvert eneste ord jeg har sagt på alle pressekonferansene mine er fordi jeg virkelig tror på det, sier Guardiola.

Der forteller han at han i et møte med eierne fra Abu Dhabi Group krevde å få vite sannheten om hvorvidt Manchester City hadde jukset med reglementet.

UEFA bøtela klubben med om lag 300 millioner kroner, men Manchester City anket og vant i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Hvis jeg forsvarer folkene og klubben er det fordi jeg jobber med dem. Da jeg ble spurt om mistankene og hvorvidt folkene våre hadde gjort noe, så ba jeg dem om å fortelle meg sannheten, sier Guardiola, og fortsetter:

– Jeg sa til dem: «Hvis dere lyver til meg, så er jeg ikke her dagen etter. Jeg drar, og dere vil ikke være mine venner lenger», men jeg så på dem og trodde hundre prosent på dem fra dag én. Derfor forsvarer jeg klubben.

Financial Fair Play er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

Dokumenter fra Football Leaks, som ble tilgjengeliggjort for VG av EIC-nettverket av det tyske magasinet Der Spiegel, antydet imidlertid at klubber som Manchester City og PSG brukte en kreativ løsning:

Gjennom å kunstig blåse opp egne sponsoravtaler, så kunne de også bruke mer penger uten å bryte regelverket.

Men i CAS mente to av de tre dommerne at enkelte av anklagene falt inn under foreldelsesfristen på fem år, samt at UEFA ikke maktet å føre bevis utover det Spiegel og partnerne i EIC, herunder VG, hadde publisert.

– Det CAS sa betydde mye for oss. Det gjorde slutt på alle mistankene. Ni lag i Premier League ønsket å sparke ut Manchester City fra europeiske turneringer. De presset på, og jeg vet hvem de er, så jeg likte at CAS gjorde det de gjorde, og at de gjorde det skikkelig, sier Guardiola.

Søndag ettermiddag møter Manchester City nyrike Newcastle, som også beskyldes for å ta snarveier til toppen ved å pumpe penger inn i klubben.

Newcastle eies av Saudi-Arabias offentlige investeringsfond (PIF) og begrepet «sportsvasking» blir brukt for å beskrive Saudi-Arabias forsøk på å avlede oppmerksomheten bort fra menneskerettighetsbrudd ved hjelp av idrett. Fondet styres av kronprins Mohammed bin Salman.

Liverpools uavgjort mot Tottenham betyr at Manchester City har et solid overtak i kampen om ligagullet.

Dersom de tar ti poeng på de fire siste kampene mot Newcastle, Wolves, West Ham og Aston Villa, vinner de ligaen uavhengig av hva Liverpool gjør i sine tre siste kamper.