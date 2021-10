Glimt-helt avventer gullfest: – Jeg vil ikke ha kjeft

(Bodø/Glimt – Sandefjord 1–0) Med Hugo Vetlesen fra start tok Bodø/Glimt et stor jafs mot seriegull, men gamle Glimt-helter slipper ikke jubelen løs helt enda.

31. okt. 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Det smakte godt. Det lugget litt for alle, men vi klarte å ri det i land, sa Vetlesen til Eurosport etter kampen.

Før kampen mot Sandefjord gjorde Kjetil Knutsen ett bytte, han valgte Hugo Vetlesen fra start.

Og det gjorde treneren lurt i. For etter å ha stanget og stanget i 60 minutter, fant et av Amahl Pellegrinos mange innlegg veien til Vetlesen.

23-åringen fikk nesten fritt leide og kunne prikke ballen i nettet bak Sandefjords sisteskanse.

Det var nok til å sikre nye tre poeng for de gule og sorte, som og fikk hjelp av Strømsgodset søndag kveld.

– Imponerende

For samtidig gikk Molde på en gedigen smell borte mot Strømsgodset. Dermed økte Bodø/Glimt luken som var på fire poeng, til syv. Det med fem kamper igjen av årets eliteserie å spille.

Tidligere Glimt-spiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen satt på et fly og fikk ikke sett Glimts kamp, men han er mektig imponert over det de leverer.

– Det setter inn nye spillere i samme posisjon, og leverer. Det er imponerende, sier «Mini» og poengterer at det laget har gjort i år er langt større enn i fjor, blant annet med tanke på spillerne de har mistet.

Og selv om han ikke vil sprette champagnen helt enda, har han vanskelig for å se at ikke seriegullet skal til Bodø for andre år på rad.

– Først så må Glimt tape tre kamper og Molde vinne alle. Og det skjønner vi at ikke skjer, at Glimt taper tre kamper, avslutter «Mini».

En annen Glimt-helt, Runar Berg, er og mektig imponert over det laget hans leverer. Men heller ikke han tør invitere til fest helt enda.

– Jeg tørr ikke, jeg er ansatt i klubben, sier Berg til VG og legger til at han kanskje ville gjort det om han ikke var ansatt, men:

– Jeg vil ikke ha kjeft fra Kjetil, sier han lattermildt.

Ny skade

Men det var ikke bare jubel på Aspmyra.

For drøye 20 minutter ut i den første omgangen gikk det nok noen tanker gjennom Kjetil Knutsens hode. For i det Fredrik André Bjørkan skulle ta ned et utspill fra egen keeper, fikk Glimt-spilleren tilsynelatende en vridning i kneet.

Venstrebacken skar grimaser og sendte ballen ut over sidelinjen. Etter litt behandling både på matten og på sidelinjen, måtte Knutsen bytte ut 23-åringen.

– Han fikk en liten vridning. Jeg pratet med han da han gikk ut, og da sa han selv at han hadde kontroll, sa Knutsen om Bjørkans skade etter kampen.

Med både Patrick Berg og Ulrik Saltnes ute med skade, tynnes det ut i Glimts rekker. Det bare dager fire dager før Glimt møter Roma for returoppgjøret i Conference League.