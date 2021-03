Reglene strammes inn for Start-spillerne: – Tungt å bestige et fjell når man aldri ser toppen

Start-spillerne er inne i sin tredje måned med sesongoppkjøring. Det begynner å tære på at man ikke får spille kamper. Nå strammes reglene inn.

Kristoffer Tønnessen i duell med Andri Tryggvason under Starts internkamp fredag. Tønnessen håper at man snart kan spille ordentlige kamper igjen. Foto: Steffen Stenersen

– Så lenge det gjør at vi kan spille treningskamper så er det en veldig liten ofrelse. Internkamper er noe helt annet. Det blir mer Hawaii-fotball og ikke et reelt kampbilde. Vi må få spilt noen treningskamper snart.

Det er den klare dommen fra Start-spiller Kristoffer Tønnessen.

Stenger garderobene

Sammen med lagkameratene nærmer han seg 70 dager med sesongoppkjøring. To ganger i karantene, ingen treningskamper og tre internkamper. Fortsatt er det vanskelig å si når serien kan komme i gang grunnet smittefrykt.

Nå gjøres det grep for at det skal kunne spilles treningskamper fra midten av april, og at serien da kan starte andre helga i mai.

I den nye protokollen fra Norges Fotballforbund blir toppklubbene underlagt strenge krav. Blant tiltakene som gjelder fra onsdag er:

Kun klubbens spillere kan delta på trening. Prøvespill er ikke tillatt

Felles garderober stenges

Ingen innendørs møtepunkter

– Krevende

I praksis betyr dette at spillerne kommer ferdig skiftet og reiser hjem for å dusje. Det vil heller ikke være mulig med spillermøter eller felles lunsj.

– Vi får håpe at disse tiltakene gjør at vi kan forholde oss til en dato, sier Start-spiss Martin Ramsland.

Han innrømmer at det ikke er bare enkelt å skulle trene uten å vite når serien kommer i gang.

– Det er krevende. Normalt sett er sesongoppkjøringen lang nok, men da har du i det minste de treningskampene som gjør det kamplikt. Det er krevende å være på tå hev i månedsvis uten å konkurrere. La oss håpe at vi nå kan spisse oss inn mot en dato, sier Start-spiss Martin Ramsland.

– Nå strammes det inn ganske kraftig. Det blir annerledes enn det har vært. Det blir utfordrende, men vi skal løse det på best mulig måte, sier Start-trener Joey Hardarson.

Enn så lenge har Joey Hardarson kun fått lede laget sitt i internkamper i 2021. Foto: Steffen Stenersen

Fredag gjennomførte han og laget sin tredje internkamp. Til tross for drakter og elleve mot elleve blir det ikke det samme som å møte kvalifisert motstand. Hardarson stiller seg spørsmålet om hvor lenge man kan holde på slik.

– Det er litt tungt å bestige et fjell når man aldri ser toppen. Det er uvisst med treningskamper og seriestart, men jeg tror det ligger i dette at det nå skal åpnes. Hvis det skjer er det absolutt positivt. Man blir litt «fed up» av internkamper. Det har vært nyttig, men vi kan ikke holde på sånn for lenge, sier Hardarson.

– Er det vanskelig å holde spillerne motiverte?

– Jeg synes ikke det har skortet på vilje og motivasjon i de kampene vi har spilt til nå. Heller tvert i mot at nå var det for mye vilje, sier Hardarson om sist internkamp.

Kulturminister Abid Raja har gått ut og sagt at det er realistisk med treningskamper i midten av april og seriestart i begynnelsen av mai.

– Det er alltid lett å motivere seg for å spille fotball, men det er gøyere å spille kamper enn treninger. Jo mer tid som går jo mer lyst har man til å spille kamper. Jeg ser helst at vi får kommet i gang snart, sier Kristoffer Tønnessen.