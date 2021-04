Valencia forlot banen i protest – hevder rasisme er årsaken

(Cadiz-Valencia 1–1, kampen pågår) Valencia-stopper Mouctar Diakhaby reagerte voldsomt på noe som tilsynelatende ble sagt av Cadiz-spiller Juan Cala. Kort tid etterpå gikk det spanske storlaget av banen.

Da halvtimen var spilt i La Liga-oppgjøret mellom Cadiz og Valencia forlot bortelaget banen.

Klubben melder på Twitter at det er snakk om rasisme. Klubben melder nå at de vil fortsette kampen, men at de markerer sin motstand mot all form for rasisme. Cadiz har ikke kommentert hendelsen i skrivende stund.

Diakhaby reagerte voldsomt på noe som ble sagt i en situasjon med Cala. Flere spillere ble involvert i tumultene, før Valencia gikk av banen. Diakhaby fikk for øvrig gult kort i situasjonen.

Stillingen var 1-1 da kampen ble stoppet. Nevnte Cala hadde gitt vertene ledelsen etter 14 minutter, mens Kevin Gameiro utlignet fem minutter senere.

Kampen er nå i gang igjen, men Diakhaby er byttet ut.

Valencia har tydelig tatt avstand fra rasisme på Twitter, og legger også ved en støtteerklæring til sin franske midtstopper: